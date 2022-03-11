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СНГ 11.03.2022 19:47

Встреча Путина и Лукашенко продолжалась более пяти часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу в Москве продолжалась более пяти часов, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Встреча Лукашенко и Путина завершилась. Разговор длился более 5 часов", - говорится в сообщении.

Лукашенко, по информации источника, выехал в аэропорт.

Ранее сообщалось, встреча Лукашенко и Путина прерывалась. Президент России в присутствии белорусского коллеги провёл международный телефонный разговор. Затем переговоры продолжились в формате рабочего обеда, а позже главы государств снова общались в кабинете Путина.

Также сообщалось, что заявлений для прессы по итогам переговоров не будет.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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