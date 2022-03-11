Встреча Путина и Лукашенко продолжалась более пяти часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу в Москве продолжалась более пяти часов, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Встреча Лукашенко и Путина завершилась. Разговор длился более 5 часов", - говорится в сообщении.

Лукашенко, по информации источника, выехал в аэропорт.

Ранее сообщалось, встреча Лукашенко и Путина прерывалась. Президент России в присутствии белорусского коллеги провёл международный телефонный разговор. Затем переговоры продолжились в формате рабочего обеда, а позже главы государств снова общались в кабинете Путина.

Также сообщалось, что заявлений для прессы по итогам переговоров не будет.