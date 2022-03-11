Байден заявляет, что Россия заплатит высокую цену, если применит химоружие на Украине

Президент США Джо Байден предупредил в пятницу, что РФ столкнется с серьезными последствиями, если применит химоружие на Украине. "Россия заплатит высокую цену, если применит химическое оружие", - заявил он в пятницу в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, касательно Украины.

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