Баку и Тегеран создают транспортный коридор между Восточным Зангезуром и Нахчываном через Иран

Баку и Тегеран подписали меморандум о создании транспортного сообщениямежду Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.
Церемония подписания состоялась в пятницу по итогам 15-го заседания азербайджано-иранской Межгосударственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству в Баку.
Отмечается, что один из документов является Меморандумом о взаимопонимании по созданию новой линии связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Целью документа является установление новых железнодорожных и автомобильных сообщений с автономной республикой, а также линий связи и электроснабжения. Для достижения этой цели планируется построить четыре моста через реку Араз, в том числе два автомобильных (с пешеходным переходом) и два железнодорожных, а также инфраструктуру связи и энергоснабжения.
Э.Шафиев
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