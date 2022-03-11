Байден: торги на Мосбирже не открывают уже две недели, так как знают, что обвал неизбежен

Президент США Джо Байден присоединился к мнению тех экспертов, которые считают неизбежным существенное падение стоимости активов в момент перезапуска торгов на фондовом рынке "Московской биржи", закрытом с конца февраля.
На брифинге в Белом доме в пятницу Байден перечислил последствия, к которым уже привели санкции против России. "Рубль потерял больше половины стоимости (...) "Московская биржа" (MOEX:MOEX) закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал", - сказал президент США.
Он также напомнил, что рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги РФ до "мусорного" уровня.
Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" не проводятся с 28 февраля. О режиме работы площадки с 14 марта Центробанк пока не сообщал.
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