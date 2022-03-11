Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.03.2022 20:30

Баку готов подписать с Ереваном соглашение о мире, если Армения проявит политическую волю - МИД Азербайджана

Баку готов закрыть историю конфликта с Арменией, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Если Армения проявит политическую волю, мы готовы закрыть страницу истории конфликта, а также заключить мирное соглашение для нормализации отношений с Арменией", - сказал Халафов журналистам в пятницу.

По его словам, главным приоритетом является восстановление коммуникаций, в том числе открытие железной и автомобильной дороги до Нахчывана.

"Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без каких-либо предусловий", - подчеркнул замминистра.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Байрамов встретился в Турции с главами МИД Венесуэлы и Сомали Главы МИД России и Азербайджана обсудили запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы Байрамов рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию на Украине Байрамов обсудил с американскими аналитиками энергосотрудничество, региональную безопасность и Украину В результате авиаударов серьезно повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове - МИД Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az