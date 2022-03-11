Баку готов подписать с Ереваном соглашение о мире, если Армения проявит политическую волю - МИД Азербайджана

Баку готов закрыть историю конфликта с Арменией, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
"Если Армения проявит политическую волю, мы готовы закрыть страницу истории конфликта, а также заключить мирное соглашение для нормализации отношений с Арменией", - сказал Халафов журналистам в пятницу.
По его словам, главным приоритетом является восстановление коммуникаций, в том числе открытие железной и автомобильной дороги до Нахчывана.
"Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без каких-либо предусловий", - подчеркнул замминистра.
Э.Шафиев
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