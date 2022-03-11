Баку и ЕС обсудили возможность увеличения поставок азербайджанского газа в Европу

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, сообщает Минэнерго.
Встреча состоялась в пятницу "на полях" Дипломатического форума в Анталье.
"Шахбазов и Вархели обсудили вопрос расширения энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС, а также увеличение поставок газа по Южному газовому коридору в сторону новых рынков сбыта", - говорится в информации министерства.
Отмечается, что стороны также достигли договоренности о продолжении диалога с Еврокомиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками азербайджанского газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. В 2021 году объем поставок составил 8,2 млрд кубометров.
Э.Шафиев
Парламент Азербайджана призвал Европарламент воздержаться от действий, мешающих нормализации отношений между Баку и Ереваном
Баку готов подписать с Ереваном соглашение о мире, если Армения проявит политическую волю - МИД Азербайджана
Ереван может обратиться к МГ ОБСЕ по вопросу начала мирных переговоров с Баку - МИД Армении
Глава Союза кинематографистов Азербайджана Рустам Ибрагимбеков скончался в Москве
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана наркотиков весом более 63 кг
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Боррель предлагает дополнить санкции против РФ, объявленные главой Еврокомиссии
Байден своим указом дал чиновникам полномочия запрещать новые инвестиции в любой сектор экономики РФ
Страны G7 готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт товаров и технологий в РФ и из нее - заявление
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров