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ТЭК 11.03.2022 21:08

Баку и ЕС обсудили возможность увеличения поставок азербайджанского газа в Европу

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, сообщает Минэнерго.

Встреча состоялась в пятницу "на полях" Дипломатического форума в Анталье.

"Шахбазов и Вархели обсудили вопрос расширения энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС, а также увеличение поставок газа по Южному газовому коридору в сторону новых рынков сбыта", - говорится в информации министерства.

Отмечается, что стороны также достигли договоренности о продолжении диалога с Еврокомиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками азербайджанского газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. В 2021 году объем поставок составил 8,2 млрд кубометров.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНЭНЕРГО, ЕС, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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