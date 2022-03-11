Баку и ЕС обсудили возможность увеличения поставок азербайджанского газа в Европу

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, сообщает Минэнерго.

Встреча состоялась в пятницу "на полях" Дипломатического форума в Анталье.

"Шахбазов и Вархели обсудили вопрос расширения энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС, а также увеличение поставок газа по Южному газовому коридору в сторону новых рынков сбыта", - говорится в информации министерства.

Отмечается, что стороны также достигли договоренности о продолжении диалога с Еврокомиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками азербайджанского газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. В 2021 году объем поставок составил 8,2 млрд кубометров.

Э.Шафиев