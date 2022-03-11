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Дальнее зарубежье 11.03.2022 21:52

США запрещают поставки в РФ предметов роскоши - Байден

США запрещают поставки предметов роскоши в РФ, усложняют покупку высококачественных товаров для олигархов в стране, заявил президент США Джо Байден в пятницу.

"Мы также собираемся сделать сложнее покупку высококачественных товаров в нашей стране для них", - сказал Байден, говоря о мерах против представителей крупного российского бизнеса.

"Мы накладываем запрет на экспорт предметов роскоши в Россию", - добавил президент США.

Также он отметил, что в санкционные списки США будут добавлены новые имена миллиардеров из РФ и членов их семей.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТОВАРЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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