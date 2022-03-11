США запрещают поставки в РФ предметов роскоши - Байден

США запрещают поставки предметов роскоши в РФ, усложняют покупку высококачественных товаров для олигархов в стране, заявил президент США Джо Байден в пятницу.

"Мы также собираемся сделать сложнее покупку высококачественных товаров в нашей стране для них", - сказал Байден, говоря о мерах против представителей крупного российского бизнеса.

"Мы накладываем запрет на экспорт предметов роскоши в Россию", - добавил президент США.

Также он отметил, что в санкционные списки США будут добавлены новые имена миллиардеров из РФ и членов их семей.