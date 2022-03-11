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Финансы 11.03.2022 22:48

Fitch снизило рейтинги Аэрофлота, Совкомфлота, ПГК, Globaltrans и FESCO до "СС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги "Аэрофлота" (MOEX:AFLT), "Совкомфлота" (MOEX:FLOT), "Первой грузовой компании" (ПГК), Globaltrans (MOEX:GLTR) и FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX:FESH)) до "СС".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, ранее долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Аэрофлота" находились на уровне "В-", "Совкомфлота", ПГК, Globaltrans и FESCO - "В". Неделю назад они были поставлены на пересмотр с возможностью снижения.

Агентство обычно не дает прогнозы для рейтингов ниже уровня "ССС", отмечается в сообщении Fitch.

Понижение рейтингов отражает новые ограничения, которые могут повлиять на способность компаний своевременно обслуживать свои долги перед иностранными кредиторами, а также снижение суверенных рейтингов России агентством 8 марта.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, КОМПАНИИ, РЕЙТИНГИ


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