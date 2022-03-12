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СНГ 12.03.2022 09:50

Казахстан подтвердил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Казахстан вновь подтверждает готовность способствовать дипломатическому разрешению ситуации в Украине через посреднические услуги, сообщил заместитель главы МИД республики Роман Василенко.

Василенко посетил Словакию с рабочим визитом 9-11 марта. «Василенко представил позицию нашей страны о необходимости мирного урегулирования в Украине в соответствии с уставом ООН, готовности способствовать дипломатическому разрешению ситуации через посреднические услуги», - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Ранее первый заместитель главы казахстанского МИД Шахрат Нурышев заявлял, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте России и Украины и надеется на дипломатическое урегулирование ситуации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что «Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся».

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Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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