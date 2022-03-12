Казахстан подтвердил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Казахстан вновь подтверждает готовность способствовать дипломатическому разрешению ситуации в Украине через посреднические услуги, сообщил заместитель главы МИД республики Роман Василенко.
Василенко посетил Словакию с рабочим визитом 9-11 марта. «Василенко представил позицию нашей страны о необходимости мирного урегулирования в Украине в соответствии с уставом ООН, готовности способствовать дипломатическому разрешению ситуации через посреднические услуги», - говорится в сообщении МИД Казахстана.
Ранее первый заместитель главы казахстанского МИД Шахрат Нурышев заявлял, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте России и Украины и надеется на дипломатическое урегулирование ситуации.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что «Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся».
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