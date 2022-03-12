Количество случаев COVID-19 в мире превысило 455,2 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 455 млн 231 тыс. 352, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 36 тыс. 139 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 507 тыс. 30 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 965 тыс. 843.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 987 тыс. 875, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 тыс. 803.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 313 тыс. 228 человек, из них скончались 654 тыс. 843.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 565 тыс. 274 инфицированных и 141 тыс. 54 умерших.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 777,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 971 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 43, Франции - 2 тыс. 137.