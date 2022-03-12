Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает в субботу утром министерство обороны Азербайджана.

«11 марта с 17:00 до 21:00 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии на Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были «незамедлительно приняты адекватные ответные меры». «В рамках принятых мер под прицелом находились исключительно боевые позиции членов незаконного вооруженного формирования», - подчеркнули в военном ведомстве.

«Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями», - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов