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Дальнее зарубежье 12.03.2022 11:18

eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России.

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», - отмечается также в тексте сообщения.

По информации eBay, теперь в учетной записи продавцов из России будет установлен статус «В отпуске». Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.

«Если покупатель ранее добавил ваш товар в Список отслеживания и попытается приобрести его на момент использования настройки «В отпуске», он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы», - говорится также в сообщении.

При этом продавцы из России смогут оформлять новые подписки, изменять уровень текущих или завершать их. Им будут возмещены повторяющиеся сборы за уровень используемой подписки, за выставление товаров и ряд других.

«Если у вас имеются предыдущие заказы, не выполненные до введения в действие выше упомянутых мер, мы рекомендуем отменить эти заказы. В связи с недостаточных количеством доступных услуг доставки вам будет чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям», - отмечает компания.

Подчеркивается, что эти отмены не повлияют на статус учетной записи.

Ранее сообщалось, что eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, EBAY, ТРАНЗАКЦИИ, ОТМЕНА


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eBay приостановил доставку заказов в РФ и Украину на фоне логистических проблем

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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