В Беларуси продлили временный запрет на вывоз за пределы страны ряда видов зерновых

Совет министров Беларуси продлил временный запрет на вывоз за пределы республики ряда видов зерновых, это предусмотрено постановлением от 11 марта 2022 года №125, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Документом запрещается вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и прочих злаков, а также семян рапса вне зависимости от страны происхождения.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.