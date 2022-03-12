Рустам Ибрагимбеков пронес через свое творчество уважение к непреходящим ценностям гуманизма - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким писателя и режиссера Рустама Ибрагимбекова, который скончался в пятницу на 84-м году жизни.

«Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Рустама Мамеда Ибрагима оглу Ибрагимбекова. Человек щедрого, многогранного таланта и огромной созидательной энергии, Рустам Ибрагимбеков создал замечательные произведения, которые оставили яркий след в истории нашей многонациональной культуры. Через всю свою жизнь и творчество он пронёс уважение к непреходящим ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», - говорится в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что глубокую скорбь с родными Ибрагимбекова разделяют коллеги, ученики, все почитатели его дарования как в России, так и за ее пределами.

Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. Народным писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, многократный лауреат Государственных премий Российской Федерации, СССР и Азербайджанской ССР.

За свою карьеру Ибрагимбеков создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Автор 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран мира.