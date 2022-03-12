Более половины избирателей проголосовали на выборах президента Туркменистана

На выборах президента Туркменистана к 11 часам субботы проголосовало 51,05% избирателей, сообщает сайт Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана (ЦИК).

50% процентный рубеж преодолели почти все велаяты (области) и столица Туркменистана. По Ахалскому велаяту проголосовало 50,72%, Балканскому велаяту - 50,39%, Дашогузскому велаяту - 51,89%, Лебапскому велаяту - 51,17%, Марыйскому велаяту - 49,67%, и по городу Ашхабаду - 52,15 % избирателей, отметили в ЦИК.

На участках за рубежом проголосовало 62,24% избирателей, находящихся за пределами страны.

В 7:00 по местному времени в субботу началось голосование на всех 2577 избирательных участках по досрочному выбору президента страны. Голосование продолжается и завершится в 19 часов вечера.

ЦИК зарегистрировал 3 млн 435 тысяч 950 избирателей по выбору главы государства. Среди кандидатов наиболее высокую должность - вице-премьера правительства - занимает Сердар Бердымухамедов (сын президента - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.

Кандидатом от Аграрной партии стал заместитель хякима (руководителя) Марыйского велаята (области) Туркменистана Агаджан Бекмырадов.

Партия промышленников и предпринимателей выдвинула своим кандидатом директора Хозяйственного общества «Вепалы Гурлушик» Бабамырата Мередова.

От инициативной группы граждан Лебапского велаята кандидатом стал директор финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов.

Инициативная группа граждан Балканского велаята выдвинула главного врача санатория «Аваза», депутата Меджлиса Милли Генгеша (нижней палаты парламента) Бердымаммета Гурбанова.

Кандидатом от инициативной группы граждан Ахалского велаята выдвинут Максатмырат Овезгелдиев - начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа (района).

От инициативной группы граждан Марыйского велаята выдвинут директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Какагелди Сарыев.

Инициативная группа граждан Дашогузского велаята выдвинула кандидатом Максата Одешова - председателя комитета Демократической партии Туркменистана этрапа (района) им. Сапармурата Туркменбаши.

От инициативной группы граждан города Ашхабада выдвинут Хыдыр Нуннаев - проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук.