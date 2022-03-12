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Спорт 12.03.2022 12:41

Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду

Паралимпийская сборная Китая досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете Игр-2022 в Пекине.

За день до финиша соревнований в ее активе 17 золотых, 18 серебряных, 22 бронзовые медали. На втором месте находится Украина (10, 10, 8), которая будет бороться за «золото» не во всех оставшихся семи дисциплинах. Это лишает ее возможности догнать Китай по числу наград высшего достоинства.

Третье место занимает Канада (8, 5, 10).

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Тэги: МИР, КИТАЙ, СПОРТ, ПАРАЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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