Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду

Паралимпийская сборная Китая досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете Игр-2022 в Пекине.

За день до финиша соревнований в ее активе 17 золотых, 18 серебряных, 22 бронзовые медали. На втором месте находится Украина (10, 10, 8), которая будет бороться за «золото» не во всех оставшихся семи дисциплинах. Это лишает ее возможности догнать Китай по числу наград высшего достоинства.

Третье место занимает Канада (8, 5, 10).