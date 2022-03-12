Главы МИД Турции и Армении обсуждают пути нормализации отношений между странами

Министры иностранных дел Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян проводят в субботу переговоры в Анталье, сообщает «Анадолу». «Обсуждаются пути нормализации отношений Анкары и Еревана», - пишет издание. Агентство отмечает, что переговоры проходят на полях второго Дипломатического форума в Анталье.

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