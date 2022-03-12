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Регион 12.03.2022 13:08

Чавушоглу оценил переговоры с Мирзояном в Анталье

«Очень конструктивными и продуктивными» назвал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу переговоры в Анталье с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, пишет «Анадолу».

«Мевлют Чавушоглу по итогам встречи назвал «очень конструктивными и продуктивными» переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном», - отмечает издание.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что диалог Анкары и Еревана поддерживает также Азербайджан.

Мирзоян в свою очередь заявил, что Ереван будет прилагать усилия для нормализации отношений с Анкарой.

Главы МИД Турции и Армении провели в субботу переговоры на полях второго Дипломатического форума в Анталье. Стороны обсудили пути нормализации отношений Анкары и Еревана, пишет издание.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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