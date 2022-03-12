Чавушоглу оценил переговоры с Мирзояном в Анталье

«Очень конструктивными и продуктивными» назвал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу переговоры в Анталье с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, пишет «Анадолу».

«Мевлют Чавушоглу по итогам встречи назвал «очень конструктивными и продуктивными» переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном», - отмечает издание.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что диалог Анкары и Еревана поддерживает также Азербайджан.

Мирзоян в свою очередь заявил, что Ереван будет прилагать усилия для нормализации отношений с Анкарой.

Главы МИД Турции и Армении провели в субботу переговоры на полях второго Дипломатического форума в Анталье. Стороны обсудили пути нормализации отношений Анкары и Еревана, пишет издание.