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Дальнее зарубежье 12.03.2022 13:26

Польша заявила о попытке силового форсирования границы со стороны Беларуси

Польская погранслужба обвинила белорусских пограничников в том, что они участвовали в забрасывании польских патрулей камнями и бревнами во время новых попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу.

«11 марта на территорию Польши пробовали нелегально проникнуть из Беларуси 46 человек. Иностранцы и белорусские пограничники бросали в патрули камни и бревна. Сегодня до 7 часов утра задержано уже 26 иммигрантов. На участке погранзаставы Мельник имела место очередная попытка силового форсирования границы», - говорится в сообщении погранслужбы Польши.

Ранее польская пограничная стража констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов.

В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года число таких попыток превысило 1,5 тыс.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ, ПОГРАНИЧНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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