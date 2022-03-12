Польша заявила о попытке силового форсирования границы со стороны Беларуси

Польская погранслужба обвинила белорусских пограничников в том, что они участвовали в забрасывании польских патрулей камнями и бревнами во время новых попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу.
«11 марта на территорию Польши пробовали нелегально проникнуть из Беларуси 46 человек. Иностранцы и белорусские пограничники бросали в патрули камни и бревна. Сегодня до 7 часов утра задержано уже 26 иммигрантов. На участке погранзаставы Мельник имела место очередная попытка силового форсирования границы», - говорится в сообщении погранслужбы Польши.
Ранее польская пограничная стража констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов.
В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года число таких попыток превысило 1,5 тыс.
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Парламент Азербайджана призвал Европарламент воздержаться от действий, мешающих нормализации отношений между Баку и Ереваном
Баку готов подписать с Ереваном соглашение о мире, если Армения проявит политическую волю - МИД Азербайджана
«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
Указ Байдена о запрете на ввоз в США продуктов из РФ включает все спиртные напитки
Азербайджан выделил Украине гумпомощь на сумму до 12 млн евро - госагентство
Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду
Рустам Ибрагимбеков пронес через свое творчество уважение к непреходящим ценностям гуманизма - Путин
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров