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Дальнее зарубежье 12.03.2022 13:44

Альбомы Pink Floyd и Дэвида Гилмора удалят с цифровых платформ в России и Беларуси

Часть музыкальных альбомов группы Pink Floyd и сольные записи одного из ее участников Дэвида Гилмора будут удалены с белорусских и российских цифровых платформ, сообщается в официальном твиттер-аккаунте британской рок-группы.

«Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются у всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси», - говорится в сообщении.

Таким образом, решение не касается альбомов, записанных группой до 1987 года. В частности, принёсшие Pink Floyd мировую известность альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall были записаны в 1970-x. Группа существует с середины 1960-х годов.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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