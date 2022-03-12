Нацбанк Кыргызстана запретил коммерческим банкам и компаниям вывозить из страны доллары США

Нацбанк Кыргызстана временно запретил коммерческим банкам, обменным бюро и микрокредитным компаниям вывозить из страны американскую валюту.

Согласно постановлению правления Нацбанка республики, опубликованному на сайте регулятора в субботу, для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызстана, имеющих лицензию Нацбанка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, с 17:30 (15:30 по бакинскому времени) 11 марта запрещается вывоз наличных долларов США за пределы республики.

Временные ограничения приняты в целях обеспечения экономической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, говорится в постановлении.

Официальный курс кыргызской валюты - сома - к доллару США с начала 2022 года снизился на 17,8%, достигнув в пятницу отметки в 103,12 сома/$1.

Таким образом, курс впервые в истории независимости Кыргызстана преодолел психологически важную отметку в 100 сомов/$1.

Относительно евро сом с начала года снизился на 15,7% - с 95,96 сома/1 евро на 1 января до 113,77 сома/1 евро на 11 марта.

Как сообщили «Интерфаксу» в Нацбанке, с начала 2022 года по 10 марта в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, регулятор провел пять интервенций по продаже иностранной валюты общим объемом $284,3 млн. Из них $66,65 млн проданы в наличной форме.

Нацбанк на постоянной основе отслеживает ситуацию на валютном рынке. При этом действующий в Кыргызстане режим плавающего обменного курса подразумевает формирование обменного курса на основе баланса спроса и предложения на иностранную валюту. Это значит, что курсообразование происходит через рыночные механизмы.

«На сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность обменного курса, которая обусловлена фундаментальными факторами из-за введенных санкций в отношении Российской Федерации. Обменный курс российского рубля вырос до 116-120 рублей/$1. Учитывая тесные экономические связи Кыргызстана с основными странами-партнерами посредством взаимной торговли и денежных переводов, а также все еще нарастающую неопределенность во внешней среде, давление на валютном рынке нашей страны сохраняется», - отмечает Нацбанк.