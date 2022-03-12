Нацбанк Кыргызстана запретил коммерческим банкам и компаниям вывозить из страны доллары США

Нацбанк Кыргызстана временно запретил коммерческим банкам, обменным бюро и микрокредитным компаниям вывозить из страны американскую валюту.
Согласно постановлению правления Нацбанка республики, опубликованному на сайте регулятора в субботу, для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызстана, имеющих лицензию Нацбанка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, с 17:30 (15:30 по бакинскому времени) 11 марта запрещается вывоз наличных долларов США за пределы республики.
Временные ограничения приняты в целях обеспечения экономической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, говорится в постановлении.
Официальный курс кыргызской валюты - сома - к доллару США с начала 2022 года снизился на 17,8%, достигнув в пятницу отметки в 103,12 сома/$1.
Таким образом, курс впервые в истории независимости Кыргызстана преодолел психологически важную отметку в 100 сомов/$1.
Относительно евро сом с начала года снизился на 15,7% - с 95,96 сома/1 евро на 1 января до 113,77 сома/1 евро на 11 марта.
Как сообщили «Интерфаксу» в Нацбанке, с начала 2022 года по 10 марта в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, регулятор провел пять интервенций по продаже иностранной валюты общим объемом $284,3 млн. Из них $66,65 млн проданы в наличной форме.
Нацбанк на постоянной основе отслеживает ситуацию на валютном рынке. При этом действующий в Кыргызстане режим плавающего обменного курса подразумевает формирование обменного курса на основе баланса спроса и предложения на иностранную валюту. Это значит, что курсообразование происходит через рыночные механизмы.
«На сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность обменного курса, которая обусловлена фундаментальными факторами из-за введенных санкций в отношении Российской Федерации. Обменный курс российского рубля вырос до 116-120 рублей/$1. Учитывая тесные экономические связи Кыргызстана с основными странами-партнерами посредством взаимной торговли и денежных переводов, а также все еще нарастающую неопределенность во внешней среде, давление на валютном рынке нашей страны сохраняется», - отмечает Нацбанк.
Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Анталье при конструктивном подходе Еревана - помощник президента
Азербайджан готов провести у себя встречу представителей России и Украины - помощник президента
Азербайджан и МККК обсудили возможности сотрудничества в устранении минной опасности
Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубометров – министр энергетики
«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 9 тыс. 600 человек
Азербайджан выделил Украине гумпомощь на сумму до 12 млн евро - госагентство
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров