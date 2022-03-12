Президент Азербайджана поздравил папу римского с Днем коронации

Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, которые отмечают в этом году 30-летие установления дипломатических связей, имеют для Азербайджана особое значение. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, поздравляя папу римского Франциска с Днем коронации.

«Нас чрезвычайно радуют сформировавшиеся на протяжении многих лет искренний диалог и взаимопонимание высшего уровня между Азербайджаном, приверженным многовековым традициям толерантности и мультикультуральным ценностям, и Святым Престолом», - говорится в поздравлении, в субботу размещенном на сайте главы государства.

Алиев высоко оценил вклад папы римского Франциска в укрепление отношений и выразил признательность «за оценку ведущей роли Азербайджана в поощрении межрелигиозного и межкультурного конструктивного диалога».

«Сохранение в Азербайджане религиозно-духовного разнообразия, в том числе наследия христианства, является одним из основных направлений государственной политики. В этом контексте в нашей стране проявляются большое внимание и забота о католической религиозной общине. В то же время проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, являются наглядным примером значения, придаваемого нашей страной сохранению всемирного культурного наследия», - подчеркнул глава азербайджанского государства.

«Верю, что взаимодействие и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом нашими совместными усилиями и впредь будут успешно продолжаться во имя пропаганды общечеловеческих ценностей и утверждения межцивилизационного взаимопонимания», - заявил Алиев.

Р.Керимов