Байрамов и Боррель обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также стратегическое энергетическое партнерство обсудили в субботу на встрече в рамках Дипломатического форума в Анталье (Турция) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны подчеркнули важность завершения переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, оказание гуманитарной помощи этой стране и обстановка на Кавказе.
«Байрамов проинформировал о последней ситуации в регионе, решении вопросов, вытекающих из трехсторонних заявлений, работах по восстановлению и реконструкции в регионе, а также взглядах Азербайджана на нормализацию отношений между двумя странами», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
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