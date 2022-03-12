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Внешняя политика 12.03.2022 16:23

Байрамов и Боррель обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также стратегическое энергетическое партнерство обсудили в субботу на встрече в рамках Дипломатического форума в Анталье (Турция) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны подчеркнули важность завершения переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, оказание гуманитарной помощи этой стране и обстановка на Кавказе.

«Байрамов проинформировал о последней ситуации в регионе, решении вопросов, вытекающих из трехсторонних заявлений, работах по восстановлению и реконструкции в регионе, а также взглядах Азербайджана на нормализацию отношений между двумя странами», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, БАЙРАМОВ, БОРРЕЛЬ


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