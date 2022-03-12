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Здравоохранение 12.03.2022 16:43

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 9 тыс. 600 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 790 тыс. 575, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 225 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 10 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 599 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 779 тыс. 11 человек (+ 468 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 965 человек.

За сутки медики провели 5 тыс. 528 тестов на коронавирус против 5 тыс. 161 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 628 тыс. 447 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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