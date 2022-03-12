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Регион 12.03.2022 17:27

Главы МИД Армении и Турции подтвердили готовность нормализовать двусторонние отношения без предварительных условий - МИД Армении

Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Мевлют Чавушоглу на встрече в Анталье заявили о готовности к нормализации двусторонних отношений.

«Мирзоян и Чавушоглу подтвердили свою готовность реализовать процесс полноценного урегулирования отношений и установления добрососедских отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий. Они отметили, что урегулирование необходимо для всего региона», - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, министры также выразили свою поддержку спецпредставителям Армении и Турции по нормализации отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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