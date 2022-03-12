Азербайджан и МККК обсудили возможности сотрудничества в устранении минной опасности

Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом Красного Креста (МККК) в устранении минной опасности обсудили в субботу на полях Дипломатического форума в Анталье (Турция) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и президент МККК Петер Маурер. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на встрече обсуждалась минная угроза на освобожденных территориях Азербайджана и гуманитарная катастрофа, к которой привело применение мин.

«Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и МККК в преодолении последствий минной проблемы», - говорится в сообщении МИД страны.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МККК. Отмечена деятельность Азербайджана и МККК по ликвидации последствий почти 30-летней военной агрессии Армении, сообщили в МИД страны.

Выразив удовлетворение сотрудничеством, президент МККК заявил, что готов продолжать эту деятельность.

Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы по получению информации о пропавших без вести, в том числе по выяснению судьбы около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990-х годов, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью,представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов