Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.03.2022 18:05

Азербайджан и МККК обсудили возможности сотрудничества в устранении минной опасности

Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом Красного Креста (МККК) в устранении минной опасности обсудили в субботу на полях Дипломатического форума в Анталье (Турция) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и президент МККК Петер Маурер. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на встрече обсуждалась минная угроза на освобожденных территориях Азербайджана и гуманитарная катастрофа, к которой привело применение мин.

«Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и МККК в преодолении последствий минной проблемы», - говорится в сообщении МИД страны.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МККК. Отмечена деятельность Азербайджана и МККК по ликвидации последствий почти 30-летней военной агрессии Армении, сообщили в МИД страны.

Выразив удовлетворение сотрудничеством, президент МККК заявил, что готов продолжать эту деятельность.

Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы по получению информации о пропавших без вести, в том числе по выяснению судьбы около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990-х годов, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью,представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МККК, МИНЫ


Похожие новости


В МККК обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе Правительство Азербайджана и МККК продлили соглашение о сотрудничестве Баку отмечает роль МККК в возвращении тел азербайджанских солдат, погибших в зоне карабахского конфликта МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными Баку призвал оказать давление на Ереван для возвращения тела азербайджанского солдата Красный Крест навестил азербайджанских заложников, удерживаемых в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az