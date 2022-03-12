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Внешняя политика 12.03.2022 19:18

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Анталье при конструктивном подходе Еревана - помощник президента

Баку готов к встрече глав МИД Азербайджана и Армении на полях Дипломатического форума в Анталье, однако ожидает от Еревана конструктивного подхода, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан всегда готов к таким встречам, но они должны проводиться не ради встреч, а для достижения реальных целей», - заявил Гаджиев журналистам в субботу.

По его словам, «такая встреча может состояться, если Армения проявит конструктивную позицию».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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