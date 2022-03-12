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СНГ 12.03.2022 19:35

В Туркменистане завершилось голосование на выборах президента

К окончанию голосования по досрочным выборам президента Туркменистана к 19:00 по местному времени проголосовали 97,12% избирателей, сообщает в субботу сайт Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана (ЦИК).

Как следует из данных ЦИК, явка избирателей во всех велаятах (областях) и столице Туркменистана приблизилась к 97% или превысила этот показатель.

Так, по Ахалскому велаяту проголосовало 97,68%, Балканскому велаяту - 97,29%, Дашогузскому велаяту - 96,80%, Лебапскому велаяту - 97,13%, Марыйскому велаяту - 96,97%, по городу Ашхабаду - 97,51% избирателей.

Также сообщается, что на участках за рубежом проголосовали 90,93% избирателей, находящихся за пределами страны.

На некоторых участках, находящихся за пределами страны, голосование продолжается.

ЦИК зарегистрировал 3 млн 435 тысяч 950 избирателей по выбору главы государства.

Национальным законодательством Туркменистана не предусмотрен порог по явке на выборах президента.

В соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана победителем на выборах становится кандидат, набравший более 50% голосов от числа проголосовавших.

Голосование завершилось в 19:00. Теперь ЦИК начнет подсчет голосов.

ЦИК зарегистрировал 9 кандидатов на пост главы государства. От инициативных групп пяти велаятов (областей) и города Ашхабада - 6 кандидатов, а также 3 кандидата - от демпартии, аграрной партии и партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Среди кандидатов безусловным лидером является вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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