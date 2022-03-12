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СНГ 12.03.2022 19:49

Начальники Генштабов ВС РФ и Турции провели переговоры

Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турции армейским генералом Яшаром Гюлером, сообщили в Минобороны РФ.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказали в ведомстве в субботу.

Других деталей там не привели.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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