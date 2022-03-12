Начальники Генштабов ВС РФ и Турции провели переговоры

Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турции армейским генералом Яшаром Гюлером, сообщили в Минобороны РФ. «Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказали в ведомстве в субботу. Других деталей там не привели.

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