Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Украине - СМИ

Главы МИД Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в субботу провели телефонный разговор, сообщает агентство «Анадолу». «Чавушоглу и Лавров обсудили развитие событий в Украине», - говорится в сообщении.

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