В Грузии пройдут командно-штабные компьютерные учения с участием НАТО

Командно-штабные компьютерные учения пройдут 20-25 марта в Грузии с участием 23 стран членов и партнеров НАТО, сообщает в субботу Минобороны Грузии.
«Первые подобные учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету... Учения включают в себя компьютерное обучение и не являются полевыми», - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что учения призваны развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмен знаниями и опытом.
«Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров», - говорится в сообщении.
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