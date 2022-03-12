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Регион 12.03.2022 20:15

В Грузии пройдут командно-штабные компьютерные учения с участием НАТО

Командно-штабные компьютерные учения пройдут 20-25 марта в Грузии с участием 23 стран членов и партнеров НАТО, сообщает в субботу Минобороны Грузии.

«Первые подобные учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету... Учения включают в себя компьютерное обучение и не являются полевыми», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что учения призваны развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмен знаниями и опытом.

«Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров», - говорится в сообщении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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