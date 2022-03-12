Россия передала ноту посольству США в Москве в связи с заявлениями Meta

Россия накануне передала ноту в посольство США в Москве в связи с действиями компании Meta, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вчера американскому посольству передана нота о том, что будет дело заведено по 280-й статье (УК РФ, об экстремизме - ИФ), в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода абсолютно преступных, неприемлемых даже по политическим меркам США, сообщений», - сказал он в субботу в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об ответе РФ на санкции США.