Верховный представитель UNAOC анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании с Азербайджаном

Подписание меморандума о взаимопонимании анонсировал в субботу на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях Дипломатического форума в Анталье (Турция) верховный представитель Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигель Анхель Моратинос, сообщили в МИД Азербайджана.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Мигель Анхель Моратинос обратил внимание на то, что «в ходе своего последнего визита в Азербайджан он побывал на освобожденных от оккупации территориях и своими глазами увидел масштабы разрушений».

«Отметив, что в рамках инициативы «Мир во имя культуры» (Peace for Culture) по линии министерства культуры страны были предприняты шаги по укреплению сотрудничества с Азербайджаном на следующем этапе, верховный представитель UNAOC рассказал, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании, и будет проведено специальное мероприятие в Нью-Йорке (США)», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Верховный представитель UNAOC высоко оценил важность, придаваемую межрелигиозному и межцивилизационному диалогу в Азербайджане, а также работу, проделанную в этом направлении. Он заявил, что «предпринятые Азербайджаном шаги в этом направлении являются значительными и образцовыми».

В свою очередь Байрамов рассказал, что в Азербайджане традиционно живут в мире представители разных национальностей и религий. Он отметил, что мультикультурализм в Азербайджане является государственной политикой. «В то же время министр заявил, что Азербайджан полон решимости предпринять шаги по реинтеграции в свое политическое, социальное и экономическое пространство граждан армянского происхождения, проживающих в пострадавших от конфликта районах, обеспечив им такие же права и свободы, как и для всех граждан Азербайджана», - говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на сотрудничество с международными экспертами и организациями в деле охраны и восстановления всего культурного наследия на освобожденных территориях, вне зависимости от того, к какой религии и этносу оно принадлежит. По мнению Байрамова, это показывает, «насколько прозрачным и открытым является Азербайджан в этом процессе».

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов