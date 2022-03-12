Азербайджан и СВМДА обсудили подготовку к саммиту международного форума

Подготовку к предстоящему в октябре текущего года саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обсудили в субботу на полях дипломатического форума в Анталье (Турция) министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай, сообщили в МИД Азербайджана.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, на встрече исполнительный директор международного форума «с удовлетворением и благодарностью отметил, что Азербайджан с первого дня оказывает постоянную поддержку инициативе СВМДА».
«Он высоко оценил координирующую роль Азербайджана в мерах по укреплению доверия для безопасности и эффективного развития транспортных коридоров в рамках СВМДА, особо подчеркнул, что встреча экспертов, состоявшаяся в этом направлении в сентябре прошлого года, была очень полезной. Сарыбай отметил, что создание безопасных и эффективных транспортных коридоров является одним из ключевых направлений в рамках СВМДА», - говорится в сообщении МИД страны.
Исполнительный директор международного форума проинформировал о процессе подготовки к саммиту СВМДА, который состоится в октябре текущего года.
В свою очередь Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СВМДА, в работе которого страна принимает активное участие. Он также подчеркнул важность, которую Азербайджан придает развитию транспортных коридоров, и приоритетный характер этого направления. «Отметив важность открытия Зангезурского коридора в контексте новых возможностей сотрудничества в регионе, особенно на постконфликтном этапе, министр выразил позицию Азербайджана по данному вопросу. Байрамов также заметил, что усилия по развитию платформы СВМДА поддерживаются Азербайджаном», - говорится в сообщении.
На встрече стороны провели обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
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