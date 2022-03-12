Азербайджан и Гамбия договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения, сообщает МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот вопрос обсуждался в субботу на встрече министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел, международного сотрудничества и гамбийцев за рубежом Республики Гамбия Мамаду Тангара, прошедшей на полях дипломатического саммита в Анталье (Турция).
«Стороны договорились продолжить успешное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения», - говорится в сообщении.
Министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
«Подчеркнута важность продолжения контактов между двумя странами», отметили в МИД Азербайджана.
На встрече «было особо отмечено, что правительством Азербайджана выделены образовательные стипендии странам Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, и в этом контексте молодежь Гамбии также может воспользоваться этими стипендиями».
Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
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