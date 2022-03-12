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Внешняя политика 12.03.2022 22:23

Азербайджан и Гамбия договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций

Азербайджан и Гамбия договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения, сообщает МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот вопрос обсуждался в субботу на встрече министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел, международного сотрудничества и гамбийцев за рубежом Республики Гамбия Мамаду Тангара, прошедшей на полях дипломатического саммита в Анталье (Турция).

«Стороны договорились продолжить успешное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения», - говорится в сообщении.

Министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

«Подчеркнута важность продолжения контактов между двумя странами», отметили в МИД Азербайджана.

На встрече «было особо отмечено, что правительством Азербайджана выделены образовательные стипендии странам Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, и в этом контексте молодежь Гамбии также может воспользоваться этими стипендиями».

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАМБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, МИД

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