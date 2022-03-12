Китайская сторона предоставила Украине первую партию гуманитарной помощи

Китайская сторона 11 марта передала Украине первую партию экстренной гуманитарной помощи, сообщает в субботу посольство КНР в Киеве. В сообщении говорится, что среди прочего были переданы предметы первой необходимости, в которых сейчас остро нуждается народ Украины. В посольстве добавляют, что Китай продолжит поставлять Украине гуманитарную помощь.

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