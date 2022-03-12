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Дальнее зарубежье 12.03.2022 22:45

Китайская сторона предоставила Украине первую партию гуманитарной помощи

Китайская сторона 11 марта передала Украине первую партию экстренной гуманитарной помощи, сообщает в субботу посольство КНР в Киеве.

В сообщении говорится, что среди прочего были переданы предметы первой необходимости, в которых сейчас остро нуждается народ Украины.

В посольстве добавляют, что Китай продолжит поставлять Украине гуманитарную помощь.

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Тэги: КИТАЙ, УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ


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