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Дальнее зарубежье 12.03.2022 22:47

В Израиле отрицают, что Беннет советовал Зеленскому принять требования РФ

По данным израильских СМИ, в руководстве страны заявили, что сообщения, согласно которым премьер страны Нафтали Беннет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на российские требования, не соответствуют действительности.

Как пишет газета Jerusalem Post, данную версию, появившуюся ранее в израильской прессе, опровергли и в Киеве.

«Высокопоставленный украинский советник и израильское официальное лицо опровергли сообщения СМИ, согласно которым Израиль якобы предлагал Украине согласиться на требования РФ», - пишет издание. Оно уточняет, что с украинской стороны эти данные опроверг советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Ранее издание Walla news сообщало со ссылкой на неназванный источник в украинскому руководстве, что в ходе телефонного разговора ранее в марте Беннет якобы заявил Зеленскому: «На вашем месте я бы подумал о жизнях моих людей и согласился бы на предложение (РФ - ИФ)».

Как сообщалось, ранее в марте Беннет посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по украинской проблеме. Затем Беннет провел телефонный разговор с Зеленский, а после этого посетил ФРГ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАННЫЕ


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