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Спорт 12.03.2022 22:50

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси»

Английская премьер-лига, главный футбольный дивизион в стране, объявила об отстранении российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления лондонским футбольным клубом «Челси».

«После введения санкций правительством Великобритании правление премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси», - говорится в заявлении на сайте АПЛ.

«Решение правления не влияет на способность клуба тренироваться и участвовать в матчах, как указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», - отмечается в заявлении.

В четверг власти Великобритании ввели санкции в отношении Абрамовича. В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорилось, что речь идет «о полном замораживании активов и запрете на поездки». Также власти страны опубликовали специальную лицензию, которая разрешает «Челси» продолжить работу в ограниченном формате. Клуб сможет и дальше проводить матчи и вести другую футбольную деятельность.

26 февраля Абрамович заявил, что передает управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда команды.

2 марта стало известно, что бизнесмен планирует продать клуб и перечислить деньги от сделки в фонд помощи пострадавшим от конфликта в Украине.

Абрамович, купивший «Челси» в 2003 году, инвестировал в клуб миллионы долларов. С тех пор клуб как минимум по разу выиграл каждый официальный турнир, в котором участвовал. В прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов, в феврале нынешнего года - клубный чемпионат мира.

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Тэги: АНГЛИЯ, ФУТБОЛ, АБРАМОВИЧ


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