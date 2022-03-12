Макрон, Шольц и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса - Владимир Путин информировал о реальном положении дел», - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что «в частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права - внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и т.п. Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации».

Путин «настоятельно призвал» Макрона и Шольца «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены».

Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. «В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», - информирует пресс-служба.

«Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике», - говорится в сообщении.

Французская газета «Фигаро» со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что разговор Макрона, Шольца и Путина продлился около двух часов.