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Дальнее зарубежье 12.03.2022 22:57

В Берлине заявили, что Шольц и Макрон снова призвали Путина к прекращению огня в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора в субботу с президентом России Владимиром Путиным призвали его к прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта, информирует канцелярия главы немецкого правительства.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон снова поговорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным (...) В ходе 75-минутной беседы канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта», - говорится в сообщении.

«Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора», - подчеркнули в канцелярии Шольца.

Там проинформировали, что утром канцлер «поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку сложившейся ситуации; договорились поддерживать связь».

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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