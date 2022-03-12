В Берлине заявили, что Шольц и Макрон снова призвали Путина к прекращению огня в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора в субботу с президентом России Владимиром Путиным призвали его к прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта, информирует канцелярия главы немецкого правительства.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон снова поговорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным (...) В ходе 75-минутной беседы канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта», - говорится в сообщении.

«Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора», - подчеркнули в канцелярии Шольца.

Там проинформировали, что утром канцлер «поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку сложившейся ситуации; договорились поддерживать связь».