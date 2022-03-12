Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для встречи президентов Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Израиль возможным местом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным с целью урегулирования ситуации.

«Мы говорили с (премьер-министром Израиля Нафтали) Беннетом. Я и ему говорил, что считаю неправильным, неконструктивным встречаться в Украине, в России и Беларуси. Это не те точки, где мы сможем найти понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а про встречу лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и особенно Иерусалим? Я считаю, да», - сказал Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ в Киеве в субботу.

Он добавил, что позитивно относится к посредничеству премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в урегулировании вопросов мира между Украиной и Россией.

«Что касается Израиля и посредничества премьер-министра Беннета. Мы, в целом, позитивно относимся. Я лично позитивно отношусь к чьему-либо посредничеству ... Но я не называю Беннета «кем-либо», потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего потому, что Израиль важная страна. В ней много истории и параллелей. В ней большая миграция евреев с Украины, России... Я думаю, что исторически - очень неплохо иметь такое посредничество», - отметил Зеленский.

Он сказал также, что Израиль должен присутствовать среди стран-гарантов безопасности для Украины.