Кыргызстан и Таджикистан договорились не применять оружие на границе, сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

«Военнослужащим двух стран запрещено применять оружие, кроме случаев, предусмотренных требованиями законодательных актов обеих сторон», - сообщили в Погранслужбе по итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана.

По ее данным, стороны рассмотрели ряд вопросов по пограничной безопасности, но особое внимание было уделено увеличению количества пограничных инцидентов на совместно охраняемой границе.

«Стороны согласились принять неукоснительные меры по выполнению межправительственных соглашений и протоколов по взаимодействию и координации усилий, направленных на недопущение инцидентов на приграничных территориях двух стран», - отметили в Погранслужбе.

Пограничные представители двух республик должны провести разъяснительную работу среди военнослужащих, особо подчеркивая, что при возникновении пограничных инцидентов военнослужащие не должны поддаваться на провокации, обязаны решительно пресекать деструктивные действия лиц, способствующих обострению обстановки на границе. Все военнослужащие обязаны неукоснительно выполнять требования линии поведения пограничников на кыргызско-таджикской границе.

10 и 11 марта на кыргызско-таджикской границе произошло несколько инцидентов с применением оружия.