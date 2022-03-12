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СНГ 12.03.2022 23:03

Правительство РФ сделало бессрочным списание «санкционных» неустоек по госконтрактам

Правительство РФ сделало бессрочным списание штрафов и пеней с поставщиков по госконтрактам, нарушивших обязательства по этим контрактам из-за введения антироссийских санкций, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

«Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются», - говорится в сообщении Минфина о подписании этого документа.

Само постановление вносит изменения в другой документ, который предусматривал списание «санкционных» неустоек по госконтрактам, заключенным в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

В частности, новое постановление убирает эти временные рамки. При этом в «старое» постановление вносится положение, согласно которому госзаказчики должны списывать начисленные и неуплаченные штрафы и пени, если они были начислены в результате неисполнения подрядчиком «обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера».

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Тэги: РОССИЯ, ГОСЗАКУПКИ, НЕУСТОЙКИ, СПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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