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Дальнее зарубежье 12.03.2022 23:04

США предоставят Украине военную помощь еще на $200 млн

Президент США Джо Байден разрешил оказание дополнительной помощи Украине в сфере обороны на сумму в $200 млн.

В меморандуме, опубликованном в субботу Белым домом, говорится, что Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену координировать выделение этой помощи Пентагоном. Речь при этом может идти как о вооружении и снаряжении, так и о подготовке военных, подчеркивается в документе.

Американские СМИ отмечают, что за год США оказали Украине такую помощь на общую сумму в $1,2 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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