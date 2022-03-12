Медведев отказался от использования Facebook и Instagram

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отказался от использования социальных сетей Facebook и Instagram, сообщил его помощник Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы «Мета» в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», - пояснил Осипов.

В ночь на пятницу западные СМИ сообщили, что входящие в группу Meta Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

Генпрокуратура РФ в пятницу направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», - заявили в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, надзорный орган потребовал от Роскомнадзора заблокировать в РФ Instagram.

4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook.