Медведев отказался от использования Facebook и Instagram

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отказался от использования социальных сетей Facebook и Instagram, сообщил его помощник Олег Осипов.
«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы «Мета» в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», - пояснил Осипов.
В ночь на пятницу западные СМИ сообщили, что входящие в группу Meta Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.
Генпрокуратура РФ в пятницу направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ.
«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», - заявили в Генпрокуратуре РФ.
Кроме того, надзорный орган потребовал от Роскомнадзора заблокировать в РФ Instagram.
4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook.
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