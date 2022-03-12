Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.03.2022 23:06

Медведев отказался от использования Facebook и Instagram

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отказался от использования социальных сетей Facebook и Instagram, сообщил его помощник Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы «Мета» в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», - пояснил Осипов.

В ночь на пятницу западные СМИ сообщили, что входящие в группу Meta Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

Генпрокуратура РФ в пятницу направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», - заявили в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, надзорный орган потребовал от Роскомнадзора заблокировать в РФ Instagram.

4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, META, ОТКАЗ


Похожие новости


Зампред Совбеза РФ Медведев спокойно воспринял введенные против него санкции Медведев считает, что в Казахстане произошла попытка "цветной революции" Огромное количество хакерских атак было на серверы ЦИК во время выборов, 50% из них происходили из США - Медведев Россия давно научилась развиваться в условиях санкций, новых ограничений не боится - Медведев Администрация США при Байдене лучше понимает ситуацию вокруг "Северного потока 2", чем при Трампе - Медведев Медведев обвиняет США в ухудшении отношений Запада с РФ после событий на Украине в 2014 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az