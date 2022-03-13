Эксперты оценочной миссии ООН, ВБ и ЕС ознакомились с масштабами разрушений в Агдаме и Физули

Эксперты совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка (ВБ) и Европейского союза (ЕС) посетили освобожденные Агдам и Физули, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
«Эксперты совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и ЕС посетили Агдам и Физули», - написал Гусейнов в твиттере.
Он рассказал, что в ходе визита экспертам были показаны памятники городов, разрушенных во время оккупации. «Они были проинформированы о будущем плане развития», - заметил Гусейнов.
Физули был освобожден от армянской оккупации 17 октября 2020 года, Агдам - 20 ноября 2020 года.
Р.Керимов
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