В Китае наблюдается резкий рост случаев COVID-19

За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тыс. бессимптомных, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.
Из них 1 тыс. 807 острых и 1 тыс. 315 бессимптомных внутри страны.
В пятницу внутри Китая зарегистрировали 476 новых острых случаев и 1 тыс. 48 бессимптомных. В мегаполисе Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.
Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115 тыс. 466 инфицированных коронавирусом и 4 тыс. 636 летальных исходов от связанных с инфекцией заболеваний.
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