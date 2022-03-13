Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2022 09:00

В Китае наблюдается резкий рост случаев COVID-19

За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тыс. бессимптомных, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.

Из них 1 тыс. 807 острых и 1 тыс. 315 бессимптомных внутри страны.

В пятницу внутри Китая зарегистрировали 476 новых острых случаев и 1 тыс. 48 бессимптомных. В мегаполисе Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115 тыс. 466 инфицированных коронавирусом и 4 тыс. 636 летальных исходов от связанных с инфекцией заболеваний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 45 новых случаев COVID-19 - оргкомитет Игр В одном из районов Пекина тестируют на COVID-19 два миллиона человек В Тяньцзине начали тестировать 14 млн жителей на COVID-19 после выявления «омикрона» Шанхайский Диснейленд закрыли после одного случая заражения COVID-19 В ряде районов Китая детей начнут вакцинировать от COVID-19 с трехлетнего возраста COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США еще в сентябре 2019 года - ученые КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az