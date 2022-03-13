Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во исполнение указания американского президента Джо Байдена он «немедленно санкционировал» предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн.
«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушно-десантным и другим угрозам, с которыми она сталкивается», - приводит госдеп заявление Блинкена.
Госсекретарь отметил, что «Америка и ее союзники поддерживают усилия вооруженных сил Украины по защите своей страны и сограждан», а также продолжат оказание гуманитарной и экономической помощи.
Как сообщалось, ранее Байден разрешил оказание дополнительной помощи Украине в сфере обороны на сумму в $200 млн.
В меморандуме, опубликованном в субботу Белым домом, говорится, что Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену координировать выделение этой помощи Пентагоном.
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Эксперты оценочной миссии ООН, ВБ и ЕС ознакомились с масштабами разрушений в Агдаме и Физули
Азербайджан и Гамбия договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций
«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубометров – министр энергетики
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 456,7 млн - университет Хопкинса
FISU запретила россиянам и белорусам выступать в своих соревнованиях до конца 2022 года
Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси»
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров