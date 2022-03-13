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Дальнее зарубежье 13.03.2022 09:15

Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во исполнение указания американского президента Джо Байдена он «немедленно санкционировал» предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн.

«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушно-десантным и другим угрозам, с которыми она сталкивается», - приводит госдеп заявление Блинкена.

Госсекретарь отметил, что «Америка и ее союзники поддерживают усилия вооруженных сил Украины по защите своей страны и сограждан», а также продолжат оказание гуманитарной и экономической помощи.

Как сообщалось, ранее Байден разрешил оказание дополнительной помощи Украине в сфере обороны на сумму в $200 млн.

В меморандуме, опубликованном в субботу Белым домом, говорится, что Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену координировать выделение этой помощи Пентагоном.

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Тэги: США, ГОСДЕП, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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