Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Взрывы были зафиксированы в ночь на воскресенье в районе консульства США в Эрбиле, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

По данным иракского Минздрава, на который ссылаются издания, жертв и пострадавших нет, некоторым зданиям в районе обстрела причинен материальный ущерб.

Ранее американские войска, дислоцированные в международном аэропортовом комплексе Эрбиля, подвергались ракетным обстрелам и атакам с помощью беспилотников. США обвиняют в нападениях группы боевиков, связанных с Ираном. Представители региональных властей сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме.