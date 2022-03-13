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Дальнее зарубежье 13.03.2022 09:30

Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Взрывы были зафиксированы в ночь на воскресенье в районе консульства США в Эрбиле, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

По данным иракского Минздрава, на который ссылаются издания, жертв и пострадавших нет, некоторым зданиям в районе обстрела причинен материальный ущерб.

Ранее американские войска, дислоцированные в международном аэропортовом комплексе Эрбиля, подвергались ракетным обстрелам и атакам с помощью беспилотников. США обвиняют в нападениях группы боевиков, связанных с Ираном. Представители региональных властей сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме.

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Тэги: ИРАК, США, КОНСУЛЬСТВО, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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