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Дальнее зарубежье 13.03.2022 09:45

Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник планирует принять лидеров стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения новых путей оказания давления на Россию, сообщил офис премьера.

«Европейская безопасность была поколеблена действиями России в Украине, и вместе с нашими партнерами мы примем меры для обеспечения того, чтобы мы стали сильнее и сплоченнее, чем раньше», - говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что «вместе с партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить защиту от вмешательства России и ее влияния на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности».

Как отмечается в сообщении, ожидается, что лидеры согласятся на проведение дополнительных военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.

Объединенные экспедиционные силы - созданная в 2014 по инициативе Великобритании коалиция, в которую вошли Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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